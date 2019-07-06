Комитет ПА ОБСЕ призвал к защите всех журналистов, включая активистов и блогеров

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу поддержал резолюцию с призывом наказать виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, а также обеспечить гарантии для всех, кто работает в СМИ или занимается журналистикой, включая активистов и блогеров.

Согласно тексту резолюции, ПА ОБСЕ осуждает убийство Хашкаджи "в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле как чудовищное преступление и неприемлемое посягательство на свободу журналистики". Ассамблея "особо отмечает обязанность государств-участников ОБСЕ защитить свободу выражения мнений, а также подчеркивает, что виновные должны быть привлечены к судебной ответственности и что решения, вынесенные компетентными судами, должны быть полностью соблюдены и выполнены всеми государствами-участниками ОБСЕ".

При этом резолюция призывает страны-члены организации принимать меры по защите не только журналистов, имеющих официальную аккредитацию и редакционные удостоверения, "но и вспомогательный персонал, "гражданских журналистов", блогеров и других активистов в этой области". По мнению ПА ОБСЕ, национальные парламенты должны осуществлять надзор за действиями правительств своих стран в случаях убийств или притеснений журналистов.

В ходе обсуждения резолюции в текст также вошла поправка, согласно которой ПА ОБСЕ призывает страны-члены организации "разработать стратегии по искоренению домогательств в отношении женщин-журналистов, которые непропорционально часто подвергаются домогательствам по признаку гендерной принадлежности в онлайн-среде и в повседневной жизни".

Борьба с терроризмом

Одновременно с этим в резолюцию был включен призыв к членам ОБСЕ вернуть на родину своих граждан, вступивших в террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ), "привлечь к судебной ответственности, обеспечив справедливое судебное разбирательство".

Права секс-меньшинств в Чечне

ПА ОБСЕ в резолюции также призвала "компетентные органы обеспечить защиту прав человека представителей ЛГБТИ в Чечне, которые подвергаются преследованию", а Россию - сотрудничать с ОБСЕ при решении этих вопросов. Уточняется, что речь идет о защите "лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов".

В новость были внесены изменения (19:05 мск) - добавлены подробности.