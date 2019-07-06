Более 22 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области получили компенсацию

ТАСС, 6 июля. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей выплатили более чем 22,5 тыс. пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На вечер 6 июля единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили более 22,5 тысяч человек", - говорится в сообщении.

От пострадавших принято еще 9 тыс. заявлений о помощи. Однако данные о количестве пострадавших будут перепроверяться главами муниципалитетов, специалистами управления миграционной службы и профильных ведомств. Связано это с тем, что изначально муниципалитеты передавали данные о меньшем количестве претендующих на выплату.

"На сегодняшний день у нас резко увеличилось количество поданных заявлений. Еще 2 767 заявлений подали жители Тулуна, 6277 - жители Нижнеудинска. Изначально муниципалитеты нам передавали одни данные, сейчас цифра меняется", - цитирует пресс-служба министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Специалистами обследовано около 5,7 тыс. домов. Зарегистрированные в 1 тыс. домов получат по 50 тыс. рублей в связи с частичной утратой имущества, в 996 - по 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества. Денежные средства начали выдавать жителям Зиминского и Тулунского районов. По остальным территориям выплату начнут выдавать 7 июля, заверили в пресс-службе правительства Иркутской области. Восемь семей погибших получили по 1 млн рублей. На получение компенсации подано 18 заявлений. Всего в результате паводков погибли 22 человека.

Количество людей в пунктах временного размещения уменьшилось вдвое, сейчас там находятся 110 человек. Потерявшие жилье будут перевезены в пункты длительного пребывания к середине следующей недели, отметили пресс-службе. Дети возвращаются в оздоровительные лагеря, за три дня организованы заезды 521 человека. Еще около 160 ребят будут отправлены в лагерь "Орленок" в Анапе.