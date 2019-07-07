В Нижнеудинском районе Иркутской области началась дезинфекционная обработка после паводка

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Дезинфекционная обработка улиц, коммунальной и социальной инфраструктуры началась в населенных пунктах Нижнеудинского района Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"В Нижнеудинском районе началась дезинфекционная обработка улиц, коммунальной и социальной инфраструктуры после подтопления, вызванного паводком", - говорится в сообщении.

В поселке Шумский уже обработано 15 частных колодцев, две школы, один фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры. В понедельник в Нижнеудинске военные будут обрабатывать центральные улицы и 67 придомовых территорий.

По данным МЧС на утро воскресенья, город Тулун остается единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области. Всего с начала паводка, по уточненным данным, в регионе было подтоплено почти 10,4 тыс. жилых домов с населением 34 тыс. 674 человека в 107 населенных пунктах. От наводнения пострадали 49 социальных объектов. Паводок начался в Иркутской области в конце июня из-за сильных дождей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими, ведется их поиск.