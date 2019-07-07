"Известия": семья Виктора Бута прилетит в США 8 сентября для встречи с ним в тюрьме

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Родственники находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута прилетят 8 сентября в США и планируют навестить его в пенитенциарном учреждении Марион (штат Иллинойс). Об этом рассказала газете "Известия" супруга россиянина Алла Бут в интервью, опубликованном в понедельник.

"Мы с дочерью прилетаем в Нью-Йорк вечером 8 сентября. Обратный билет в Россию у нас пока куплен на 28 октября. Возможно, останемся в США и дольше, если это позволят миграционные службы США", - рассказала изданию Алла Бут.

Она пояснила, что в Нью-Йорке они планируют находиться около пяти дней, чтобы встретиться с адвокатом Бута и российскими дипломатами из Вашингтона, после чего переедут в город Марион, где расположена тюрьма, в которой отбывает наказание россиянин.

Супруга Бута выразила надежду, что администрация тюрьмы Марион позволит ей чаще навещать мужа, чем это допускает регламент учреждения. "Главная проблема, однако, заключается в том, что свидания в тюрьме разрешены только один раз в неделю по выходным. <...>То есть мы сможем увидеться с Виктором максимум шесть раз. Я надеюсь, что российское диппредставительство поможет договориться с администрацией тюрьмы об увеличении количества свиданий", - сообщила она газете.

Кроме того, Алла Бут высказала опасения относительно возможных провокаций с американской стороны, связанных с обысками и допросами. Поэтому родственники Бута надеются, что российские дипломаты встретят их после прилета в США, а во время пребывания в Нью-Йорке им позволят проживать на территории российского генконсульства.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.