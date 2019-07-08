Ростех направит около 1 млрд руб. на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" соберет порядка 1 млрд рублей благотворительной помощи на восстановление социальной инфраструктуры и жилых домов в пострадавших от паводка районах Иркутской области. Председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол сообщил в понедельник ТАСС, что такая договоренность достигнута в ходе его переговоров с главой корпорации Сергеем Чемезовым.
"Сергей Чемезов заявил о готовности личного вклада в устранение последствий наводнения, а также сообщил, что среди всех сотрудников Ростеха, а это около 600 тыс. человек, объявлен добровольный сбор средств. Планируется, что госкорпорация соберет порядка 1 млрд рублей благотворительной помощи. Они будут направлены на строительство конкретных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов", - сказал глава парламента региона.
По его словам, объекты, на строительство и восстановление которых направят благотворительные средства, будут определены вместе с областным правительством. Чемезов также предложил использовать опыт и возможности госкорпорации на восстановительных работах.
В Иркутской области, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего с начала паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10 тыс. 900 жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 234 человека. Было подтоплено 49 социально значимых объектов, 11 тыс. приусадебных участка, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. В результате наводнения погибли 23 человека, судьба восьми неизвестна.