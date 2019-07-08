Ростех направит около 1 млрд руб. на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" соберет порядка 1 млрд рублей благотворительной помощи на восстановление социальной инфраструктуры и жилых домов в пострадавших от паводка районах Иркутской области. Председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол сообщил в понедельник ТАСС, что такая договоренность достигнута в ходе его переговоров с главой корпорации Сергеем Чемезовым.

"Сергей Чемезов заявил о готовности личного вклада в устранение последствий наводнения, а также сообщил, что среди всех сотрудников Ростеха, а это около 600 тыс. человек, объявлен добровольный сбор средств. Планируется, что госкорпорация соберет порядка 1 млрд рублей благотворительной помощи. Они будут направлены на строительство конкретных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов", - сказал глава парламента региона.