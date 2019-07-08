Власти Архангельской области подготовят решение по территориальной схеме ТКО к 5 августа

"Заключение будет подготовлено по итогам рассмотрения [проекта территориальной схемы] и вывешено на сайте не позднее 5 августа. После этого не позднее десяти дней терсхема может быть утверждена правительством Архангельской области, если не будет ее повторного общественного обсуждения", - отметил министр.

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области подготовит заключение по новой территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) к 5 августа. Как сообщил в понедельник журналистам региональный министр природных ресурсов и ЛПК Александр Ерулик, правительство области утвердит ее через 10 дней после опубликования заключения, если не будет повторного общественного обсуждения.

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Общественное обсуждение нового проекта территориальной схемы началось 8 июля. Предложения и замечания по результатам рассмотрения проекта территориальной схемы будут приниматься до 25 июля. Повторное ее обсуждение может состояться, если появятся принципиальные замечания. "По потокам отходов, по выведению из эксплуатации объектов обращения и обработки ТКО, а также строительства новых объектов", - пояснил Ерулик, уточнив, что срок повторного обсуждения составит 15 дней.

В проекте терсхемы отдельно прописан раздельный сбор отходов. Сначала система будет внедряться в пяти пилотных городах: Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме. "До третьего квартала 2020 года в этих городах должны создать соответствующую инфраструктуру для раздельного сбора мусора, как контейнерные площадки, так и пункты сбора вторсырья", - сказал Ерулик. До конца 2019 года во всех бюджетных учреждениях региона должен быть внедрен раздельный сбор мусора.

По словам министра, потенциальных потоков завоза ТКО из других регионов в проекте схемы не предусмотрено.

Общее расчетное количество отходов, которые образуются в Архангельской области в год, составляет 523 тыс. т или 3,8 млн кубометров. До 2024 года в регионе будет построен 51 объект: 15 инсинераторов, три мусороперерабатывающих комплекса и 31 пункт временного накопления ТКО.

Реформа обращения с ТКО

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

К апрелю 2019 года в реформу вошли 72 из 85 субъектов РФ, 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года. По данным Минприроды РФ, сейчас затруднения в реализации проекта испытывают десять субъектов.