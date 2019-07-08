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Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"

В Союзе журналистов России осудили поступок телеведущего "Рустави 2"

Секретарь организации Тимур Шафир отметил, что своим поступком Георгий Габуния оскорбил всех зрителей телеканала

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Грузинский журналист Георгий Габуния своей выходкой в эфире "Рустави 2" оскорбил в первую очередь телезрителей своей страны. Его поступок невозможно оценить с точки зрения профессиональной этики - он далеко за ее пределами, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

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"Обсуждать хамскую выходку Георгия Габунии с точки зрения журналисткой этики или норм профессии не имеет никакого смысла. Этот гнусный поступок лежит вообще за пределами этики нормального человека, - сказал Шафир в понедельник в беседе с ТАСС.

По мнению секретаря союза, "потоком изрыгаемой грязи Габуния оскорбил, помимо прочего, всех зрителей телеканала "Рустави 2", вынужденных слушать его монолог". Шафир отметил, что в цивилизованном гражданском обществе и профессиональном сообществе журналистов после подобных выходок люди становятся "нерукопожатными".

"Что с этим делать дальше, и какие меры предпринимать для того, чтобы подобное не повторялось - головная боль редакции "Рустави 2". Не могу себе представить сегодня ничего подобного ни в России, ни в любой другой стране, тем более декларирующей приверженность европейской культуре и ценностям", - заключил он.

Теги
ГрузияРоссияОскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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