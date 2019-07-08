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Паводок в Иркутской области

"Почта России" наградит сотрудников, отличившихся в Иркутской области

Гендиректор оператора Николай Подгузов отметил, что за несколько недель с помощью вездеходной техники, катеров и вертолетов в затопленные районы было доставлено около 12 тыс. пенсий

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники "Почты России" в Иркутской области, отличившиеся при доставке в труднодоступные районы в условиях паводка, будут награждены компанией. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор почтового оператора Николай Подгузов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"В Иркутской области в условиях наводнения наши сотрудники зачастую проявляют героизм при доставке пенсий, социальных пособий, предметов первой необходимости, - сказал он. - В ряде регионов самоотверженный труд почтовиков спас имущество компании, были эвакуированы транспортные средства и почтовые автомобили, которые позволили уже на следующий день включиться в работу почты и обеспечить связанный с территорией почтовый обмен и доставку пенсий. Такие сотрудники будут поощрены - мы представим их к нашим "почтовым" наградам".

Как уточнил Подгузов, за несколько недель с помощью вездеходной техники, катеров и вертолетов в затопленные районы было доставлено около 12 тыс. пенсий.

Теги
РоссияПодгузов, Николай РадиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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