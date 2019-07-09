Иркутский губернатор просит СК провести проверку в отношении мэра Нижнеудинского района

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко в конце прошлой недели потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова после появления в СМИ и соцсетях информации о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия в его коттедже. Он также поручил организовать проверку достоверности этой информации. Правительство Иркутской области объявило, что проведет проверку в отношении Худоногова и решит, оставить его в должности или нет.

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в региональное управление СК РФ обращение о проведении проверки в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова в связи с появлением информации о том, что во время паводка коммунальные службы в первую очередь устраняли последствия в коттедже чиновника. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"В связи с поручением председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко губернатором Сергеем Левченко направлено обращение в Следственный комитет Российской Федерации по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний <...> Худоногова во время чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Левченко также потребовал от Худоногова предоставить пояснения. В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС сообщили, что мэр находится на больничном, обязанности главы Нижнеудинского района исполняет его заместитель Анатолий Крупенев.

Видео, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске, было размещено в соцсети "ВКонтакте". В пояснениях к видео говорится, что это дом мэра Худоногова, работы там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает. После этого прокуратура Иркутской области сообщила, что направит в СК информацию для проведения проверки. Худоногов ранее сообщал ТАСС, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все комментарии в его отношении в видеоролике является вымыслом, в дальнейшем от комментариев он отказался.