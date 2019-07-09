Эксперт: морская фауна России не пострадает от коммерческого вылова китов Японией

ТАСС, 9 июля. Фауна морей и океанов, воды которых омывают Россию и Японию, не понесет ущерба из-за возобновления коммерческого вылова китов в территориальных водах Японии в связи с малой квотой на вылов. Такую оценку представил ТАСС специалист по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов.

Япония, вышедшая 30 июня из Международной комиссии по промыслу китов (IWC), планирует до конца этого года в коммерческих целях выловить 227 китов, сообщило ранее агентство Kyodo.

"Регулярный коммерческий вылов китов в территориальных водах Японии не приведет к значимым негативным последствиям для фауны как вод России, так и самой Японии, учитывая объем заявленной квоты <...> В долгосрочной перспективе может измениться маршрут миграционных потоков китов..., однако рассчитать, как может измениться их путь следования, на данном этапе затруднительно", - сказал он.

Являясь участником IWC, Япония пользовалась квотой, разрешавшей вылов в научных целях до 900 китов (малых полосатиков) в год, которые не находятся под угрозой вымирания. По данным Глазова, японские рыбаки будут вылавливать преимущественно малых полосатиков в районе 200 миль (370 км) от берегов японских островов, в территориальных водах страны и ее исключительной экономической зоне.

Правительство Японии объявило о выходе из IWC в декабре 2018 года, за что подверглось критике со стороны ряда государств, включая Австралию. Тогда в Токио подчеркнули, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел. Кроме того, в правительстве отметили, что употребление китов в пищу и использование получаемых из них продуктов является частью культуры и жизни японцев с давних времен.

Редкие виды в безопасности

В территориальных водах России и Японии водятся киты семейства полосатиковых: малые полосатики, горбатые киты, финвалы, сейвалы и синий кит, уточнил Глазов. Финвалы, по данным Всемирного фонда защиты дикой природы, находятся на грани исчезновения с популяцией 50-90 тыс. особей. По оценкам Международного союза охраны природы и природных ресурсов, популяция синих китов растет и насчитывает примерно 5-15 тыс. особей.

Япония активнее других стран изучала перспективы возобновления коммерческого промысла китов, для этих целей государство проводило масштабные научные исследования в Охотском море и в акватории мировых океанов, пояснил Глазов. Однако результаты этих исследований почти не публикуются в открытом доступе, и экспертное сообщество ориентируется только по публичным заявлениям властей Японии и презентациям отчетов на закрытых заседаниях научного комитета IWC, добавил он.

По заверениям властей Японии, своим решением страна намерена сохранить культурную идентичность, как в Исландии или Норвегии. К примеру, в России чукчи и коряки продолжают добывать морских млекопитающих по государственной квоте для коренных малочисленных народов, сохраняя многовековую традицию.

Традиционно японские китобои добывали малых полосатиков, полосатиков Брайда, северных плавунов и некоторые виды дельфинов, отмечает младший научный сотрудник Лаборатории экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Госьков. По его мнению, наиболее опасна охота на редких гладких и серых китов, обитающих в Охотском море.

"Небольшой промысел малых полосатиков и полосатиков Брайда не приведет к их исчезновению. Однако в Охотском море водятся и редкие гладкие киты и серые киты, охота на них будет губительна. Экспертное сообщество беспокоит и этический вопрос: как можно охотиться на млекопитающих, защитой и сохранением которых занимается остальной мир", - отметил эксперт.

Заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Иван Мизин уточнил в беседе с ТАСС, что Япония точно не намерена промышлять шпицбергенскими гренландскими китами, которые также часто встречаются в Охотском море и занесены в Красную книгу России. "В настоящее время, по данным встреч с различными видами китообразных в северной части Баренцева моря, угроз китообразным не наблюдается, - сказал Мизин. - Здесь нет интенсивного судового трафика, добычи углеводородов, рыбного промысла".