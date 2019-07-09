{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ

Военнослужащие Каспийской флотилии почтили память погибших в Баренцевом море подводников

На всех кораблях флотилии были приспущены Андреевские флаги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Каспийской флотилии спустили на воду траурные венки в память о погибших в Баренцевом море подводниках.

На эту тему
Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"На девятый день в знак скорби о моряках-подводниках, погибших 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, военнослужащие Каспийской флотилии в Астраханской области и Республике Дагестан спустили на воду траурные венки и цветы, почтив память о погибших военнослужащих минутой молчания", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее на всех кораблях были приспущены Андреевские флаги, а также даны звуковые сигналы корабельными тифонами (сигнальными устройствами).

 

Теги
РоссияДагестанРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
В России за год из-за нарушений отстранили от полетов 425 пилотов
Помимо этого, Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств
Читать полностью