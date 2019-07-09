Военнослужащие Каспийской флотилии почтили память погибших в Баренцевом море подводников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Каспийской флотилии спустили на воду траурные венки в память о погибших в Баренцевом море подводниках.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"На девятый день в знак скорби о моряках-подводниках, погибших 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, военнослужащие Каспийской флотилии в Астраханской области и Республике Дагестан спустили на воду траурные венки и цветы, почтив память о погибших военнослужащих минутой молчания", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее на всех кораблях были приспущены Андреевские флаги, а также даны звуковые сигналы корабельными тифонами (сигнальными устройствами).