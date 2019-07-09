Генпрокуратура выявила массу нарушений в проекте по розливу воды на Байкале

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Проект строительства завода по розливу воды на Байкале компании "Аквасиб" изначально имел массу нарушений, в том числе нарушений экологических требований. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, отвечая на вопрос ТАСС во время трансляции интернет-канала надзорного ведомства "Эфир" .

"Нарушения были, и их было довольно много. По результатам проверки строительства завода по розливу воды из озера Байкал были выявлены нарушения законов еще с первичного этапа - при формировании инвестиционного проекта, - отметил Куренной. - В частности, не была оформлена собственность на землю, не была создана управляющая компания индустриального парка, который планировался там. Кроме того, при передаче местной администрацией земли застройщику не были проведены торги".

Куренной напомнил, что по этим нарушениям прокурор Иркутской области вносил в марте этого года представление губернатору. "Глава региона пытался обжаловать его в суде, но суд полностью поддержал позицию прокуратуры", - добавил он.

Кроме того, подчеркнул Куренной, документация на строительство завода была оформлена без учета экологических требований. "В ходе экологической экспертизы не был соблюден порядок общественных обсуждений: они просто не были открытыми и материалы о них нигде не были опубликованы. Проект не имел раздела о воздействии на биосистему водоема [Байкала]", - добавил Куренной.

По его словам, "Росприроднадзор, власти региона и предполагаемый хозяйствующий субъект проигнорировали заключение региональной службы охраны животного мира, а они как раз запретили работы, потому что объект располагался в месте стоянки краснокнижных животных". В связи с этим по иску Байкальского природоохранного прокурора суд отменил заключение нигде не публиковавшейся экологической экспертизы, на основании которой хотели начать строительство на берегу Байкала.

"В настоящее время принимаются меры прокурорского реагирования для того, чтобы решить вопрос о возврате выделенных для строительства земель в муниципальную собственность", - отметил Куренной.

История проекта

25 июня Иркутский областной суд отклонил апелляцию компании "Аквасиб" на решение о признании незаконным разрешения на строительство завода. Представители "Аквасиба" пытались добиться назначения новой экспертизы, которая бы подтвердила или опровергла наличие уникального болота (места остановки редких перелетных птиц) на земельном участке, где было начато строительство завода. Представители "Аквасиба" настаивали на том, что доказательств наличия ценного болота природоохранная прокуратура не представила, а нарушения, допущенные компанией при проведении общественных слушаний по проекту, по их мнению, были незначительны.

Инвестиции в строительство завода составляли 1,5 млрд рублей, проектная мощность - 190 млн литров в год. Планировалось ввести в эксплуатацию первую очередь в декабре 2019 года, перейти на полную мощность - в 2021 году, 20% продукции должно было пойти на российский рынок, 80% - на экспорт в Китай, Республику Корея, Монголию. Основным владельцем "Аквасиба" является Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае.