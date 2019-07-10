Швыдкой уверен, что интернет-сериалы в будущем смогут претендовать на ТЭФИ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Михаил Швыдкой, возглавляющий Комитет индустриальных телевизионных премий, к которому с 2014 года перешли функции организатора Национальной телевизионной премии ТЭФИ, убежден, что в ближайшем будущем награду смогут получать и фильмы, выходящие на интернет-платформах и различных видеосервисах.

"Думаю, что сегодня телевидение стоит перед серьезным выбором, - сказал Швыдкой в среду ТАСС. - Совершенно очевидно, что вручать премию только за телевизионный эфир в скором времени будет недостаточно". Он пояснил, что сейчас "целый ряд проектов, которые являются предметом обсуждения аудитории, в том числе и профессиональной, не выходят в телевизионном эфире".

"Я могу назвать такой фильм, как "Домашний арест" и множество других сериалов, которые выходили на различных интернет-платформах и не были показаны на телевидении, - добавил Швыдкой. - Это вовсе не значит, что они должны отсутствовать в конкурсе. Уверен, что ТЭФИ ждут перемены, но в этом году церемония пройдет по той процедуре, которая была прежде".

Глава Комитета сказал, что прием заявок на очередной конкурс ТЭФИ уже завершен. "Церемония награждения состоится 2 октября в Московском театре мюзикла, прямая трансляция будет на НТВ, - отметил Швыдкой. - На конкурс было подано беспрецедентное число заявок - 630, это значительно больше, чем в предшествующие годы. При этом 352 проекта - это вечерний эфир, остальные - дневной".

По словам главы Комитета, "как и прежде, определять победителей будет жюри в составе 1 тыс. человек, как минимум половина из них - это члены "Академии российского телевидения" (АТР), в том числе и представляющие ее руководство".

Заявления Познера

Ранее журналист Владимир Познер разместил на своем сайте заявление, в котором сообщил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий. Он также призвал руководство фонда "Академии российского телевидения" отказать комитету в использовании приза ТЭФИ - бронзовой статуэтки "Орфея" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

"Я не считаю возможным комментировать заявления моего уважаемого коллеги Владимира Владимировича Познера, - сказал Швыдкой. - Мы живем в свободной стране, в свободное время, и каждый может говорить то, что считает нужным. Если он не хочет быть членом жюри ТЭФИ, это его право".

Что же касается статуэтки ТЭФИ, продолжил Швыдкой, она "принадлежала не лично Владимиру Владимировичу Познеру, а фонду "Академии российского телевидения". "Если Академия сочтет нужным обратиться к Комитету индустриальных телевизионных премий с просьбой вернуть статуэтку, то мы будем это рассматривать", - сказал глава Комитета. При этом он обратил внимание на то, что "учредителями Академии являлись те же самые юридические лица, что и Комитета".

Из истории ТЭФИ

Изначально Академия российского телевидения была создана для проведения Национального телевизионного конкурса ТЭФИ, который являлся ее главным проектом. С 2014 года организатором конкурса стал Комитет индустриальных телевизионных премий.

12 апреля 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, ТВ Центр, СТС Медиа, Национальная медиа группа, Национальная ассоциация телерадиовещателей) возрастает до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек). По словам Михаила Швыдкого, новая система должна была снять обвинения в адрес организатора в необъективности.

Фонд "Академия российского телевидения" продолжает вручать свои теленаграды, в числе которых ТЭФИ-Регион, ТЭФИ-Капитал, ТЭФИ Kids и другие. В качестве приза Академия вручает статуэтки другого образца.