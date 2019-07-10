Кузнецова сообщила, что группу российских детей из тюрем Багдада планируют вернуть 10 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что 10 июля планируется возвращение группы российских детей, находившихся в тюрьмах на территории Ирака.

"Сегодня планируем возвращение в Россию очередной группы детей из Багдадской тюрьмы. Мы долго готовились, надеюсь, все получится. Как же хочется, чтобы поскорее они встретились с родными, поскорее у них началось обычное детское детство", - написала она на своей странице в Facebook.

Кузнецова 3 июля подчеркнула, что работу по возвращению детей, чьи матери находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях, планируется завершить в августе. По ее словам, всего осталось совершить два вылета из Ирака в Россию. Как сообщалось ранее, были подготовлены документы для возвращения порядка 50 детей. Преимущественно это дети в возрасте до четырех лет, родившиеся за пределами России.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года и феврале 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 57 детей.