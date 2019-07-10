Власти Нормандии проявили интерес к участию детей в чеченских парусных регатах

ПАРИЖ, 11 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Представители туристических и спортивных организаций французского региона Нормандия обсудили с делегацией из Чечни возможность развития взаимного туризма, а также участия детей в тренировках и соревнованиях по парусному спорту на территории этой российской республики. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в среду министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

"Мы обсудили возможные точки соприкосновения по детскому спортивному туризму, чтобы дети из Франции, Нормандии могли проходить обучение в Чеченской республике ну и, соответственно, чтобы представители Чеченской Республики могли приезжать на каникулы в Нормандию, - пояснил глава туристического ведомства. - Они живо задавали вопросы, конкретные вопросы. Их это [предложение] очень удивило, они с интересом спрашивали о том, где у нас проходят регаты, в каких водоемах, интересовались розой ветров, волнами и так далее".

Байтазиев добавил, что в Нормандии, согласно информации генерального директора ассоциации Normandie Maritime Дельфин Лефрансуа, около 80 действующих детских клубов, которые занимаются водными видами спорта, и через эту ассоциацию планируется вести с ними переговоры. Министр отметил, что французский и российский регионы рассматривают возможность взаимного продвижения в туристических центрах на своей территории, однако в Нормандии это осложняется иной структурой отношений между властями и соответствующими агентствами.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили "технический проект" с применением онлайн-вещания, который "позволит жителям Чеченской Республики и туристам приоткрыть дверь в Нормандию и наоборот". "Конкретно как это будет выглядеть и технически кто будет исполнителем, мы пока еще не обсуждали, но заинтересованность с французской стороны тоже была", - отметил Байтазиев. После завершения визита чеченской делегации обсуждения каждого проекта в деталях продолжатся в удаленном формате, чтобы подготовить полноценные соглашения в этой сфере.

Детские парусные регаты в Чечне

Ранее один из участников делегации, президент Федерации парусного спорта республики Хасан Хаджиев сообщил, что уже имеется план развития детского парусного спорта в классе "Оптимист" (класс яхт) и французская сторона предварительно выразила готовность принять на сборы детей из Чечни в период летних и осенних каникул. Кроме того, сообщил он, французы выразили заинтересованность в отправке по обмену своих молодых спортсменов, чтобы они могли лучше узнать республику и принять участие в соревнованиях.

Первая детская парусная регата "Кубок Северного Кавказа имени Ахмата-Хаджи Кадырова" прошла на Чернореченском водохранилище под Грозным с 26 по 30 июня. Одновременно на старт вышли более 80 одноместных парусных яхт. Также в конце июля на озере Кезеной-Ам, расположенном на высоте 1870 м, запланирована международная парусная регата в классе SB20 (трех- или четырехместные спортивные яхты).