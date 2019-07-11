Кабмин выделит еще 2,3 млрд рублей пострадавшим от паводков в Иркутской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительно 2,3 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров в четверг.

"Также деньги из резерва мы выделяем на помощь людям, которые пострадали от паводка в Иркутской области. Это практически 2 млрд 300 млн рублей", - сказал он.

"Мы уже выделили с вами 662 млн рублей, которые в регион пришли, ну и, соответственно, уже распределены", - добавил Медведев.

Глава кабинета министров отметил, что стихия нанесла серьезный ущерб. "К сожалению, есть и погибшие. Разрушено много жилых домов", - сказал он, поставив задачу максимально быстро помочь людям в этой сложной ситуации.

Социальные выплаты, по словам премьера, уже идут. Важно, чтобы все, кому положены такие компенсации, получили их как можно скорее, подчеркнул Медведев. В этой связи он обратился с просьбой ко всем ответственным за выплату в правительстве в координации с руководством региона следить за тем, как они осуществляются.