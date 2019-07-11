Роспотребнадзор: качество воздуха в районе пожара около ТЭЦ в Мытищах соответствует норме

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве не выявили превышения норм концентрации загрязняющих веществ в воздухе после произошедшего около ТЭЦ-27 "Северная" пожара в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"В связи с пожаром на ТЭЦ-27 <…> специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве совместно со специалистами "Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве" незамедлительно осуществлен выезд с проведением отбора проб атмосферного воздуха у ближайших жилых домов <…> В соответствии с результатами исследований образцы отобранных проб атмосферного воздуха по исследованным химическим показателям на территории жилой застройки соответствуют гигиеническим требованиям", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что пробы брались на содержание в атмосфере диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных веществ, бензола и сажи.

Пожар возник днем в четверг на газопроводе высокого давления рядом с ТЭЦ "Северная". Из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и производственно-административное здание, где загорелась кровля. Общая площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. м. В результате погибла женщина, еще 13 человек пострадали, один из них был госпитализирован.