Руководство МЗП: радиационная обстановка на территории завода соответствует нормам

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Радиационная обстановка на территории "Московского завода полиметаллов" (МЗП) соответствует всем санитарным нормам, предприятие не располагает информацией о радиационной обстановке за пределами завода. Об этом сообщил ТАСС представитель МЗП.

Ранее на фоне планов строительства в столице Юго-Восточной хорды пользователи социальных сетей выражали опасение, что создание дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у завода, в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство.

"Мы не располагаем информацией о радиационной и экологической обстановке за пределами промплощадки "Московского завода полиметаллов", поскольку данная территория находится не в нашем ведении. Радиационная обстановка на территории АО "МЗП" соответствуют всем санитарным нормам и правилам", - сказали в МЗП.

На предприятии подчеркнули, что "Московский завод полиметалов" на постоянной основе проводит радиационно-экологический мониторинг, который включает наблюдение за грунтовыми и поверхностными водами, почвенным слоем и воздушным бассейном. В 2018 году, по результатам очередного обследования, величина мощности эквивалентной дозы гамма-излучения полностью соответствовала естественному фону города Москвы - 0,15 микрозиверт в час.

Ранее со ссылкой на пресс-службы rомитета по архитектуре и градостроительству города Москвы сообщалось, что участки земли, по которым пройдет московская Юго-Восточная хорда, будут проверены на радиационный фон при подготовке проектной документации трассы. В комитете подтвердили, что территория "Московского завода полиметаллов" попадает в границы планировки участка улично-дорожной сети - реконструкции улиц Кантемировская и Каспийская. При этом отметили, что ряд участков с особыми экологическими условиями, такие как очистные сооружения "Московского завода полиметаллов" и территория склона берега Москвы-реки, западнее железнодорожного моста в 250 м от платформы "Москворечье", не будут затронуты при строительстве мостового перехода Юго-Восточной хорды.

Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД. Новая трасса пройдет по 10 районам Москвы, включая Перово, Нижегородский, Текстильщики, Печатники, Курьяново, Москворечье-Сабурово, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново, Северное Бутово. Хорда пересечет пять автомобильных дорог: Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также Липецкую улицу. Власти города рассчитываю реализовать проект максимум в течение пяти лет.