Проектируемую под Юго-Восточную хорду территорию проверят на радиационное загрязнение

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Участки земли, по которым пройдет московская Юго-Восточная хорда, будут проверены на радиационный фон при подготовке проектной документации. Трасса не будет проходить по обнаруженным ранее загрязненным точкам, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

"Согласно информации ФГУП "Радон", на территории по адресу: Каширское шоссе, д. 49 (очистные сооружения "Московского завода полиметаллов" - прим. ТАСС) и на территории склона берега Москвы-реки - западнее железнодорожного моста в 250 м от платформы "Москворечье" - имеются участки с особыми экологическими условиями. Проектируемые объекты мостового перехода Юго-Восточной хорды не затрагивают вышеуказанные участки. Также сообщаем, что при подготовке проектной документации <…> в составе инженерно-экологических изысканий будут выполнены исследования и [дана] оценка радиационной обстановки территории", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Тем не менее в комитете подтвердили, что территория "Московского завода полиметаллов" (МЗП) попадает в границы планировки участка улично-дорожной сети - реконструкции улиц Кантемировская и Каспийская.

Согласно данным сайта МЗП, на заводе ранее изготавливались "стержни системы управления и защиты, элементы и сборочные единицы, содержащие поглощающие, замедляющие материалы и материалы рабочих источников нейтронов для ядерных реакторов". Ранее Greenpeace приводил данные, что на участках вблизи завода радиационный фон достигает 600-800 мкР/ч при нормальном для Москвы фоне в 12-20 мкР/ч.

Согласно проекту, Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД. Новая трасса пройдет по 10 районам Москвы, включая Перово, Нижегородский, Текстильщики, Печатники, Курьяново, Москворечье-Сабурово, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново, Северное Бутово. Хорда пересечет пять автомобильных дорог: Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также Липецкую улицу. Власти города рассчитывают реализовать проект максимум в течение пяти лет.