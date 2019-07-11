Reuters: миллиардер Эпштейн просит суд освободить его под залог в $77 млн

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации, просит суд Нью-Йорка выпустить его из-под стражи под залог недвижимого имущества, оцениваемого в около $77 млн.

Что нужно знать о Джеффри Эпштейне, обвиненном в сутенерстве

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на ходатайство адвокатов.

Миллиардер согласен находиться под домашним арестом до завершения судебного процесса. Внесение суммы залога Эпштейн гарантирует стоимостью своего дома в нью-йоркском районе Манхэттен и персонального самолета. Адвокаты обвиняемого настаивают на том, что поведение подзащитного за последние 14 лет доказывает отсутствие риска попытки бежать от правосудия и опасности для общества.