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Reuters: миллиардер Эпштейн просит суд освободить его под залог в $77 млн

Внесение суммы залога он гарантирует стоимостью своего дома на Манхэттене и персонального самолета

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации, просит суд Нью-Йорка выпустить его из-под стражи под залог недвижимого имущества, оцениваемого в около $77 млн.

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Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на ходатайство адвокатов.

Миллиардер согласен находиться под домашним арестом до завершения судебного процесса. Внесение суммы залога Эпштейн гарантирует стоимостью своего дома в нью-йоркском районе Манхэттен и персонального самолета. Адвокаты обвиняемого настаивают на том, что поведение подзащитного за последние 14 лет доказывает отсутствие риска попытки бежать от правосудия и опасности для общества.

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