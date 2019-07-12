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В Якутске объявили сбор помощи для пострадавших от паводка жителей Иркутской области

Жители могут принести предметы первой необходимости в пункты сбора

ЯКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от масштабного паводка, объявлен в Якутске. Его жители могут принести предметы первой необходимости в пункты сбора, организованные мэрией и общественными организациями, сообщается в пятницу на сайте городской администрации.

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"Управление молодежи и семейной политики окружной администрации города Якутска совместно с центром помощи семьям "Тэрчи" объявляет сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения", - говорится в сообщении.

Ранее власти Якутии выделили в помощь пострадавшим от паводка 1 млн рублей.

Накануне из Хабаровского края в Иркутскую область отправили около тонны вещей, 30 мотопомп, 40 тепловых пушек и два генератора, сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского губернатора и правительства. Во время благотворительной акции, объявленной представительством Российского Красного Креста, жители края принесли вещи, зимнюю одежду, бытовую технику, продукты, медицинские товары и другое.

"Отправлена первая партия [гуманитарной помощи]. Сбор помощи продолжится до 25 июля", - рассказали ТАСС в представительстве Красного Креста в Хабаровском крае.

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