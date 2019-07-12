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Суд в Краснодаре оштрафовал актера Тимура Ефременкова на 500 рублей за мелкое хулиганство

Мужчина нарушил общественный порядок в аэропорту Краснодара

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара оштрафовал на 500 рублей за мелкое хулиганство задержанного в городском аэропорту за нарушение порядка актера Тимура Ефременкова, сообщили в пятницу ТАСС в суде.

"Рассмотрено дело, признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей", - сказала руководитель пресс-службы суда.

Как сообщала пресс-служба международного аэропорта Краснодара, мужчина на входе в здание во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, нарушал общественный порядок.

Актер театра и кино Ефременков играл в таких сериалах и фильмах, как "Папины дочки", "Глухарь", "Легенда № 17".

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