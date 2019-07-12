Виноделы Грузии провели митинг после высказываний гендиректора "Рустави 2" про вино

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Несколько десятков грузинских виноделов в пятницу провели акцию протеста у Гомборского перевала (край Кахети), требуя извинений от гендиректора оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии за его нецензурные высказывания по поводу грузинских вин и минеральной воды. Об этом сообщила телекомпания "Имеди" .

"Это [нецензурные высказывания] больно не только кахетинцам. Он оскорбил своей бранью всю Грузию", - сказал участник акции Александр Хуцишвили в интервью "Имеди".

Митингующие в знак протеста на полчаса перекрыли дорогу. Они грозятся, что если Гварамия не извинится публично, приехать в Тбилиси и провести акцию протеста у здания "Рустави 2".

Гварамия в среду в передаче "Акценты" нецензурно выразился по поводу грузинского вина и минеральных вод "Боржоми" и "Набеглави". Его негодование было вызвано тем, что в воскресенье из-за нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габунии в адрес российских властей жители Тбилиси устроили акцию протеста у "Рустави 2", утверждая, что подобные заявления могут навредить грузино-российским отношениям, за которыми могут последовать экономические санкции. По мнению Гварамии, грузинские поставщики могут свободно продавать свою продукцию на Украине.

Во вторник Госдума РФ обратилась к правительству России с рекомендацией введения санкций против Грузии, однако президент России Владимир Путин не разделил мнения парламентариев.