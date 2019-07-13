Военные раздали более 3 тыс. тонн питьевой воды пострадавшим от паводка жителям Приангарья

ТАСС, 13 июля. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) раздали более 3 тыс. тонн питьевой воды жителям районов Иркутской области, пострадавшим из-за паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа в субботу.

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"Более 3 тыс. тонн питьевой воды подготовили и выдали военные инженеры населению Иркутской области с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В подготовке питьевой воды задействованы станции комплексной очистки СКО-10 "Гигиена". Они предназначены для очистки воды от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств, сильнодействующих ядовитых веществ и опреснения воды. Производительность составляет 1000 л в час.