{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Военные раздали более 3 тыс. тонн питьевой воды пострадавшим от паводка жителям Приангарья

Подготовкой воды занимаются станции комплексной очистки СКО-10 "Гигиена"

ТАСС, 13 июля. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) раздали более 3 тыс. тонн питьевой воды жителям районов Иркутской области, пострадавшим из-за паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа в субботу.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"Более 3 тыс. тонн питьевой воды подготовили и выдали военные инженеры населению Иркутской области с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В подготовке питьевой воды задействованы станции комплексной очистки СКО-10 "Гигиена". Они предназначены для очистки воды от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств, сильнодействующих ядовитых веществ и опреснения воды. Производительность составляет 1000 л в час.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Международные сборы программистов в Приморье завершились победой команды из Китая
В мероприятии участвовали студенты из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Украины и Литвы
Читать полностью