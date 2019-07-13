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В Союзе журналистов Украины назвали обстрел здания телеканала запугиванием журналистов

По мнению главы организации Сергея Томиленко, обычно полиция в таких ситуациях "только создает видимость работы"

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Обстрел из гранатомета здания телеканала "112 Украина" является очередным актом запугивания всех украинских журналистов. Такое мнение высказал в субботу глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Инцидент является возмутительным. Это акт запугивания журналистов не только телеканала "112 Украина", но и всех украинских работников медиа", - приводит его слова украинский телеканал NewsOne.

Томиленко подчеркнул, что обычно полиция в таких ситуациях создает только видимость работы. "Подобные действия происходят не первый раз, но правоохранители еще не нашли и не наказали виновных. Вспомните о массовых поджогах и блокировках телеканалов на Украине. Однако виновники не были наказаны", - подчеркнул он.

По словам Томиленко, правоохранительные органы сами же создают некий фон для подобных неправомерных действий. "Это создает фон для неправомерных действий. Например, как сегодня обстреляли телеканал "112 Украина", - подытожил глава НСЖУ.

Неизвестные в ночь на субботу обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Согласно информации полиции, происшествие квалифицируется как террористический акт. В Киеве проводится специальная полицейская операция по задержанию стрелявшего.

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