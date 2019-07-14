Не прошедшие пограничный контроль в Южной Корее россияне вернутся домой не позднее 16 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полтора десятка россиян, которые не прошли пограничный контроль, остаются в южнокорейском аэропорту Инчхон. Они будут отправлены домой не позднее вторника, 16 июля, сообщил в воскресенье атташе, вице-консул посольства РФ в Республике Корея Дмитрий Шибилов.

По его словам, речь идет о пассажирах, прибывших в Южную Корею рейсом авиакомпании S7 13 июля. Они не смогли подтвердить, что прибыли в туристических целях, в связи с чем сотрудники миграционной службы Республики Корея отказали им во въезде в страну, пояснил Шибилов.

"В настоящее время в зоне содержания недопущенных пассажиров международного аэропорта Инчхон остается 16 человек. С ними ведется работа сотрудниками авиакомпании и миграционной службы. По информации, которую нам сообщила авиакомпания, ожидается, что все они покинут страну не позднее вторника", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Ростуризм напомнил о необходимости соблюдать условия безвизовых поездок в Южную Корею. В ведомстве напомнили, что соответствующее межправительственное соглашение не предусматривает безвизовый въезд в Южную Корею для желающих получить работу, поступить в университет или жить в стране постоянно. Туристов могут попросить показать обратный билет, бронь гостиницы, а также доказать наличие средств, достаточных для пребывания в течение указанного времени. При отсутствии необходимых документов власти могут отказать во въезде.