Мутко пообещал ускорить процесс выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко заявил, что вопрос денежных выплат пострадавшим от паводков в регионе будет решен в ближайшие дни.

"Выплаты идут, сейчас уже около 3 тыс. [пострадавших] получили по 100 тыс. рублей, около 1-1,5 тыс. [пострадавших] по 50 тыс. рублей. Конечно, эти вопросы будут сейчас ускорятся. Безусловно, людям надо быстрее выплачивать деньги. Этот вопрос мы в ближайшие день-два обязательно решим", - сказал Мутко в эфире телеканала "Россия-24".