Мутко пообещал ускорить процесс выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко заявил, что вопрос денежных выплат пострадавшим от паводков в регионе будет решен в ближайшие дни.
"Выплаты идут, сейчас уже около 3 тыс. [пострадавших] получили по 100 тыс. рублей, около 1-1,5 тыс. [пострадавших] по 50 тыс. рублей. Конечно, эти вопросы будут сейчас ускорятся. Безусловно, людям надо быстрее выплачивать деньги. Этот вопрос мы в ближайшие день-два обязательно решим", - сказал Мутко в эфире телеканала "Россия-24".
Вице-премьер в понедельник прибыл в Иркутскую область, чтобы совместно с губернатором субъекта Сергеем Левченко проконтролировать ход восстановительных работ.
Первая поездка Мутко в регион в связи с паводками состоялась 5-6 июля, он посетил пострадавшие населенные пункты и провел заседание правительственной комиссии, которую возглавил по поручению Владимира Путина, ранее также посетившего Иркутскую область в связи со стихийным бедствием.
За время паводков в 107 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста, 25 человек погибли, восемь числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.