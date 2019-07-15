Мутко: восстановительные работы после паводка в Иркутской области завершатся до 19 июля

По его словам, практически восстановлено водоснабжение и электроснабжение, подается горячая вода в многоквартирные дома, восстановлены почти все проезды и мосты. Контролируется эпидемиологическая обстановка, практически всему населению сделаны прививки.

"Основной пласт восстановительных работ идет, завершается, и все больше рассчитываем, что до 19 числа основные работы здесь завершим", - сказал Мутко.

ТУЛУН /Иркутская область/, 15 июля. /ТАСС/. Основная часть восстановительных работ в пострадавших от паводка районах Иркутской области завершится до 19 июля, сообщил в понедельник журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

Вице-премьер также сообщил, что, по уточненным данным, в зону паводка попали порядка 38 тыс. человек.

"Сегодня можно сказать, что это 108 населенных пунктов. Это практически восемь районов и где-то под 38 тыс. граждан, которые попали в эту зону", - сказал Мутко.

Он отметил, что выдача пострадавшим социальных выплат по 10 тыс. рублей практически завершена.

Вице-премьер добавил, что в понедельник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям власти обсуждали вопросы возмещения вреда гражданам, которые получили увечья, вред здоровью. "На это тоже есть выплаты, по 200-400 тыс.", - отметил он.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, а также социально значимые объекты и участки автомобильных дорог. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.