Крым готов предоставить суду подтверждение прав собственности на скифское золото

Во вторник Апелляционный суд Амстердама запросил у сторон спора о праве собственности дополнительную информацию. На данном этапе инстанция постановила, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в течение шести-девяти месяцев.

"Мы готовы предоставить любую информацию о праве собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота, которая позволит суду вынести свое определение. Мы будем ожидать запросов от суда в Амстердаме. Наша позиция неизменна: коллекция должна вернуться в Крым. Столь половинчатое решение суда говорит о том, что вопрос сложный, и в новейшей истории подобных прецедентов нет для однозначного толкования", - сказал Мальгин.

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Музеи Крыма в 2014 году отправили экспонаты на выставку в Амстердам. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей. Вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.