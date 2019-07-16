Мутко поручил ускорить оценку затопленных домов в Нижнеудинске Иркутской области

НИЖНЕУДИНСК /Иркутская область/, 16 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко поручил ускорить работу комиссий по оценке домов на подтопленной паводком улице Победы в Нижнеудинске Иркутской области, чтобы быстрее расселить на ней дома.

"Мы договорились об ускорении [работы] комиссии. Очевидно, что эти дома не подлежат восстановлению. Нужно просто ускорить механизм принятия решений", - сказал Мутко журналистам, уточнив, что расселена должна быть большая часть улицы.

Как отметил журналистам руководитель оперативной группы правительственной комиссии по ликвидации ЧС, первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий, дома на улице Победы уже прогнили, у многих даже нет фундамента. "Надо предложить людям [дома] в нормальном месте, людям покажут площадки, какие дома они могут выбрать", - сказал он.

Ранее во вторник во время визита в Нижнеудинск вице-премьер Виталия Мутко поручил региональным и муниципальным властям до конца дня найти решение вопроса откачки воды с улицы Победы, где все еще остаются затопленными подвалы домов.