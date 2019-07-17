Мутко сообщил, что строительство жилья в Тулуне и Нижнеудинске начнется осенью

ТУЛУН /Иркутская область/, 17 июля. /ТАСС/. Строительство жилья в городах Тулун и Нижнеудинск, пострадавших от паводков в Иркутской области, начнется в сентябре-октябре 2019 года. Работы будут вести с учетом скорректированных генпланов - вне потенциально затапливаемых территорий, сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы договорились - всех глав муниципалитетов собрали - что будут генеральные планы скорректированы - уже в Тулуне и Нижнеудинске выделены земельные участки под строительство жилья - и индивидуального, и многоквартирного. Для этого потребуется ряд решений о комплексном освоении, строительстве социальной, инженерной инфраструктуры, но мы рассчитываем, что в августе мы всю эту работу завершим и где-то сентябрь-октябрь должны выйти на строительство в зиму фундамента и основы", - сказал Мутко.

Ранее он заявлял, что генпланы муниципальных образований следует скорректировать, чтобы вынести из потенциальной зоны подтоплений жилые дома. Губернатор региона Сергей Левченко сообщал журналистам, что новые дома для пострадавших во время паводка - уже с учетом корректировки генпланов - возведут до октября 2020 года. Всего в регионе необходимо построить порядка 3,5 тыс. домов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.