Белгородское УФСИН опровергло сообщения об отправке Мамаева и Кокорина в штрафной изолятор

ТАСС, 17 июля. Управление ФСИН по Белгородской области опровергло информацию, появившуюся в среду в ряде СМИ, об отправке в изолятор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, отбывающих наказание в ИК-4 в Алексеевке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл Кокорин, осужденные по делу о драках в центре Москвы, были доставлены на прошлой неделе для отбывания наказания в исправительную колонию №4 в Белгородской области.

"За время нахождения в исправительном учреждении указанные осужденные [Павел Мамаев и Александр Кокорин] в штрафной изолятор не выдворялись", - сказала собеседница агентства.

Информация о том, что футболисты попали в штрафной изолятор колонии, появилась в среду в ряде СМИ вместе с видео, на котором люди, похожие на Мамаева и Кокорина, играют на территории исправительного учреждения в футбол. Информацию об этом ТАСС в управлении ФСИН по региону не подтвердили.