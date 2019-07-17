BTS, Меган Маркл и Трамп. Time назвал "25 самых влиятельных людей в интернете"

Журнал Time составил список "25 самых влиятельных людей в интернете". Как отмечает издание, этот список не является рейтингом.

Time оценил участников исходя из их влияния в соцсетях и в новостях в целом. В основном в список вошли музыканты, политики, блогеры и общественные деятели. Однако в статье также указан Крис Годфри - автор фотографии куриного яйца, которая в январе стала самой популярной в Instagram.

В частности, в топ-25 попал рэпер Lil Nas X - автор песни Old Town Road. На данный момент композиция занимает первую строчку чарта Billboard уже 15 недель. Также в список вошла южнокорейская поп-группа BTS, выпущенный в апреле клип на песню коллектива Boy With Luv набрал 74 млн просмотров за первые 24 часа после релиза. Помимо этого, музыкальных исполнителей в списке представили рэперша Cardi B и певица Ариана Гранде.

Американских политиков в списке представили президент Дональд Трамп и самая молодая женщина-конгрессмен Александрия Окасио-Кортес.

Общую строчку занимают британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл. У пары есть общий официальный аккаунт в Instagram c более 9 млн подписчиков.

Общественные деятели

Отдельно отмечены участники движения "Школьная забастовка за климат", которое основала 16-летняя шведка Грета Тунберг. Каждую пятницу вместо школы она выходит на улицу с плакатом, пытаясь привлечь внимание к проблеме изменения климата. В Facebook на нее подписаны более 1 млн человек.