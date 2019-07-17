Полиция завела дело против первого секретаря отделения КПРФ КЧР за несогласованный митинг

ЧЕРКЕССК, 17 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили административное дело в отношении первого секретаря регионального комитета КПРФ Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Кемала Бытдаева за организацию несанкционированного митинга у здания правительства в Черкесске, сообщили в среду в пресс-службе регионального МВД.

Ранее сообщалось, что из-за нарушений на конференции КПРФ по утверждению списка кандидатов Верховный суд КЧР отстранил партию от участия в выборах, после чего на центральной площади города Черкесска был организован митинг с участием депутатов Госдумы от КПРФ.

"17 июля 2019 года К. Бытдаев доставлен в подразделение полиции в целях обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В отношении него составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ. В ближайшее время материалы будут переданы в суд для принятия решения", - сообщили в пресс-службе.

В МВД отметили, что по организации митинга ведется расследование. "16 июля 2019 года отделом МВД России по г. Черкесску по факту проведения накануне в республиканском центре несанкционированного митинга возбуждено административное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ.В ходе расследования будут установлены и привлечены к ответственности лица, организовавшие несанкционированное мероприятие", - говорится в сообщении.