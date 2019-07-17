Аудитория Netflix в США впервые сократилась за последний квартал

Так, согласно опубликованной информации, число американских пользователей сервиса потокового вещания сократилось на 126 тыс. и составляет на данный момент 60,1 млн. По итогам первого квартала текущего года в Netflix надеялись на прирост домашней аудитории в количестве 352 тыс. человек. Неутешительными оказались результаты стримингового сервиса и на международной арене. За последние три месяца платную подписку на оформили 2,83 млн человек - почти вдвое меньше ожидаемых 4,81 млн.

В докладе также отмечается, что прибыль компании за последний квартал составила $4,92 млрд, что лишь незначительно ниже прогнозируемых $4,93 млрд. Газета The New York Times подчеркивает, что стоимость акций Netflix снизилась в среду на фоне публикации квартального отчета на 10%.

Компания Netflix была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года компания производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых "Карточный домик" (House of Cards), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Сорвиголова" (Daredevil), "Нарко" (Narcos). В этом году одна из картин Netflix - "Рома" (Roma) была удостоена трех "Оскаров": за лучшую режиссерскую и операторскую работу, а также как "лучший фильм на иностранном языке".