В Иркутской области построят общежития для пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Быстровозводимые общежития построят для граждан, пострадавших от паводков в Иркутской области. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"Общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске - на 200, в Чуне - на 100 человек. Строительство этих объектов необходимо, чтобы люди в комфортных условиях могли дождаться строительства новых домов", - говорится в сообщении.

В областном правительстве отмечают, что сейчас идет работа над проектом комплексной застройки с рабочим названием "Березовый", под который уже выделен участок в 400 га. В нем получат жилье пострадавшие от паводков жители Тулуна.

Ранее российский вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталий Мутко сообщил, что жители региона, потерявшие из-за паводка жилье, получат выплаты на приобретение или строительство жилого помещения исходя из социальных норм жилой площади на одного человека.

Социальные выплаты будут выдаваться из расчета стоимости 1 кв. м общей площади не более 45 тыс. рублей. Они рассчитываются исходя из следующих норм: 33 кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м на семью из 2 человек, по 18 кв. м на каждого члена семьи из 3 человек и более (но не больше общей площади утраченного жилого помещения, за исключением нескольких случаев, закрепленных в постановлении).

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.