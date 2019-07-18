МИД КНР напомнил о вкладе Громыко в развитие дипотношений Москвы и Пекина

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Андрей Громыко, занимая руководящий пост в министерстве иностранных дел СССР, был свидетелем исторического момента установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином, а также внес вклад в их развитие. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Господин Громыко - выдающийся министр иностранных дел СССР. Он занимал руководящий пост в советском внешнеполитическом ведомстве и был свидетелем исторического момента установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. В этом году отмечается 70-летняя годовщина установления китайско-российских дипотношений. В этой связи мы вспоминаем господина Громыко, а также всех людей, которые внесли вклад в развитие китайско-российских отношений", - заявил официальный представитель китайского МИД.

18 июля отмечается 110-летие со дня рождения Андрея Андреевича Громыко - выдающегося советского дипломата, в течение 28 лет возглавлявшего Министерство иностранных дел СССР. 2 октября 1949 года, на следующий день после образования Китайской Народной Республики, Андрей Громыко, занимавший должность первого заместителя министра иностранных дел, направил телеграмму премьеру Госсовета КНР Чжоу Эньлаю с признанием Советским Союзом Китайской Народной Республики и предложением об установлении дипломатических отношений. Эта дата считается днем установления дипотношений между двумя государствами.