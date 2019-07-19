На Камчатке сняли режим ЧС, введенный из-за роста площади природных пожаров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Камчатского края сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Пенжинского района на севере полуострова, введенный из-за роста площади природных пожаров. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

"Режим ЧС отменен в связи с отсутствием задымленности", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что пожаров стало меньше благодаря дождливой погоде, установившейся в районе в последние дни.

В понедельник в Пенжинском районе власти Камчатского края установили режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества природных пожаров. В детских садах и пришкольных лагерях некоторых населенных пунктов пришлось отменить дневные прогулки.