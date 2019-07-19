Число изучающих русский язык школьников Сирии за пять лет выросло более чем в семь раз

ДАМАСК, 19 июля. /ТАСС/. Более 18 тыс. детей изучали русский язык в школах Сирии в 2018-2019 учебном году. Это более чем в семь раз выше показателя 2014-2015 учебного года, сообщил в интервью ТАСС в пятницу посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

"Интерес к русскому языку здесь большой и продолжает расти, особенно после того, как в 2014 году он был включен в программу сирийских общеобразовательных школ в качестве предмета по выбору. И если тогда все начиналось с преподавания русского 2500 школьникам в 59 школах, то в 2018-2019 учебном году наш язык изучали уже свыше 18 тыс. детей в 306 школах", - сказал дипломат.

Дипломат напомнил, что в 2014 году в Дамасском университете открылась кафедра русского языка, ее выпускниками в 2018 году стали 17 человек. В 2017 году в этом же университете заработал Русский центр, который занимается популяризацией русского языка и литературы.

"Отличная возможность не только выучить русский язык, но и освоить с помощью него перспективную специальность - это обучение в российских вузах. Для этого наше правительство ежегодно предоставляет 500 стипендий сирийцам, желающим поступить в один из российских университетов или институтов. Подчеркну, что владение русским для абитуриентов не требуется - язык можно будет освоить уже в России", - добавил Ефимов.