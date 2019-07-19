Мутко доложил Путину о ходе восстановительных работ в Иркутской области

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко доложил президенту России Владимиру Путину о ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнений в Иркутской области. Он рассказал главе государства, что 25 июня в ходе спасательных работ были эвакуированы 2048 человек, в том числе 447 детей, были развернуты 17 временных пунктов размещения, куда эвакуировали 1231 человек.
"В целях недопущения сегодня чрезвычайных ситуаций пришлось обесточить практически 40 населенных пунктов численностью населения 22 тыс. человек", - сказал Мутко. По его словам, в настоящее время в регионе ведутся восстановительные работы. "Восстановлено водоснабжение, где оно было централизовано, теплоснабжение, энергоснабжение, телефонная, почтовая связь. В основном восстановлена жизнедеятельность всех социальных объектов, почтовых отделений, выплачиваются пенсии", - доложил вице-премьер.
Вместе с тем Мутко признал, что ряд социальных объектов и жилых домов по-прежнему остается без электричества, что связано с тем, что в настоящее время ведется их просушка. "Проводится откачка воды, очистка подворий, территорий, улиц, объектов инфраструктуры. На сегодняшний день уже вывезено около 220 тыс. куб. м остатков разрушенных домов и строений. Эта работа продолжается, объем еще очень большой, но мы рассчитываем, что в течение ближайших 2-2,5 недель мы с этой работой справимся", - сказал он.
Отдельно Мутко остановился на вопросе водоснабжения пострадавших регионов. Он пояснил, что в настоящее время осуществляются поставки бутилированной воды, так как в водопровод подается техническая вода, которую пока пить нельзя. Вместе с тем он выразил надежду, что уже в ближайшее время население будет обеспечено питьевой водой по постоянной схеме.
Он также рассказал, что в пострадавших районах организована работа 28 межведомственных пунктов по восстановлению документов. "Сегодня за восстановлением документов обратились 2741 человек. Восстановлено 1680 утраченных документов, в том числе 629 паспортов, 180 свидетельств об актах гражданского состояния, 798 справок, подтверждающих регистрацию по месту жительства", - сказал Мутко.
Восстановление жилья
Полное восстановление жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года.
"Обеспечение жильем граждан, покупку жилья планируем завершить в третьем квартале 2020 года", - сказал Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Он пояснил, что такие длительные сроки вызваны тем, что единовременно построить столько жилья будет крайне сложно.
По его словам, от наводнения пострадало 9068 домов, в которых проживали почти 14,5 тыс. семей.
Мутко отметил, что по результатам обследования было признано, что почти 3,5 тыс. жилых домов не подлежат восстановлению, 563 дома были полностью смыты водой, ремонт возможен в 5,6 тыс. домов. "Мы приняли решение, что ремонт будем проводить из расчета 6 тыс. рублей на 1 кв. м", - сказал в связи с этим вице-премьер.
Он рассказал, что было образовано 48 муниципальных межведомственных комиссий, которые проводят обследование всех поврежденных объектов. "Указанная работа должна быть завершена до 10 августа. Должны быть обследованы все дома и социальные объекты", - сказал Мутко.
Вице-премьер отметил, что буквально накануне из резервного фонда правительства были выделены 14,139 млрд рублей на предоставление федеральных субсидий бюджету Иркутской области на софинансирование строительства и восстановление жилья. По его словам, все указанные средства уже доведены до властей Иркутской области.
"Для целей приобретения и строительства жилья мы определили цену квадратного метра в 45 тыс. рублей. Исходим из того, что этого будет достаточно. Если будут какие-то проблемы, то мы можем вернуться к этой теме", - сказал Мутко, уточнив, что определены три механизма приобретения жилья. "Это строительство или капитальный ремонт или выдача сертификатов на готовое жилье", - перечислил он.
Отчет по готовности жилья в регионе
По его словам, количество готового жилья в регионе составляет 528 жилых помещений, в том числе 59 индивидуальных жилых домов, 279 квартир и 190 помещений в строящихся домах.
Мутко отметил, что в пятницу были уже выданы шесть первых сертификатов. Он пояснил, что более 20% граждан, по предварительным прогнозам, хотели бы получить именно сертификаты, а остальные заинтересованы в восстановлении жилья в тех местах, где они проживали.
Также вице-премьер рассказал, что для строительства многоквартирных домов и индивидуального жилья уже определены земельные участки, которые находятся вне пределов зоны подтопления. Планируется, что уже в конце июля будет начат капитальный ремонт подлежащих восстановлению домов. "Мы договорились, что если граждане будут делать капитальный ремонт сами, то надо сохранять чеки, договора, и мы это все компенсируем из расчета 6 тыс. рублей на 1 кв.м", - сказал вице-премьер.
Работы по информированию населения
Одной из основных проблем в настоящее время Мутко назвал вопрос информирования людей.
По его словам, в ближайшее время предстоит систематизировать работу по доведению до каждого гражданина информации о том, на что он имеет право.
"В списки пострадавших внесены 38 078 человек. Правительство после вашего указа немедленно приняло соответствующий акт, и мы перевели на счет субъекта Российской Федерации 2,956 млрд рублей и по 10 тыс. рублей в целом и за утерю имущества по 50 и 100 тыс. рублей, и другие социальные выплаты", - рассказал вице-премьер.
Он также рассказал, что правительство Иркутской области сформировало резервный фонд в размере 1,5 млрд рублей на случай непредвиденных обстоятельств.
"На сегодня до граждан доведено 1638 млрд рублей. Единовременную материальную помощь по 10 тыс. рублей получили 37683 гражданина на общую сумму 376 млн рублей", - сказал Мутко.
Материальную помощь в размере 50 тыс. за частичную утрату имущества первой необходимости получили почти 4 тыс. человек на общую сумму 197 млн рублей, отметил Мутко.
Вместе с тем он пояснил, что многие дома еще не удалось обследовать из-за того, что они остаются подтопленными. Финансовую помощь в связи с полной утратой имущества в размере 100 тыс. рублей получили более 10 тыс. человек, продолжил Мутко.
Членам семей 18 из 25 погибших выплачено по 1 млн рублей. Родственники остальных не обнаружены, либо они не обращались ни за какой помощью, сказал Мутко.
Он заметил, что правительство Иркутской области приняло решение о выплате дополнительных 10 тыс. рублей семьям, в которых есть дети-инвалиды.
Поддержка предпринимателей
Сельхозпроизводители, пострадавшие в результате наводнения в Иркутской области, будут освобождены от налогов и получат другую поддержку по компенсации финансового ущерба.
"Правительством Иркутской области нанесенный каждому предпринимателю ущерб оценивается в среднем от 1 млн рублей", - сказал Мутко. По его словам, власти проанализируют ситуацию с пострадавшими предпринимателями в течение нескольких дней.
"Мы какое-то решение тогда по ним примем. Во-первых, будут приняты налоговые вещи правительством, освободим от налогов, сделаем ряд других компенсационных мер и посмотрим по финансированию ущерба", - продолжил он.
Мутко отметил, что до конца недели просит правительство Иркутской области подготовить соответствующие предложения.
По данным вице-премьера, сельхозпроизводителям в пострадавшем регионе был причинен ущерб на сумму 250 млн рублей, а ущерб по личным подсобным хозяйствам - более 700 млн рублей. "Из федерального бюджета мы планируем компенсировать потери сельхозпроизводителям. Эти приблизительно 250 млн сельхозпроизводители получат за счет федерального бюджета. По индивидуальным хозяйствам акт губернатора принят. По 700 млн в бюджете уже принято решение", - сказал Мутко.