Мутко доложил Путину о ходе восстановительных работ в Иркутской области

Вице-премьер России рассказал, что несколько социальных объектов и жилых домов по-прежнему остаются без электричества, поскольку сейчас ведется их просушка

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко доложил президенту России Владимиру Путину о ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнений в Иркутской области. Он рассказал главе государства, что 25 июня в ходе спасательных работ были эвакуированы 2048 человек, в том числе 447 детей, были развернуты 17 временных пунктов размещения, куда эвакуировали 1231 человек. "В целях недопущения сегодня чрезвычайных ситуаций пришлось обесточить практически 40 населенных пунктов численностью населения 22 тыс. человек", - сказал Мутко. По его словам, в настоящее время в регионе ведутся восстановительные работы. "Восстановлено водоснабжение, где оно было централизовано, теплоснабжение, энергоснабжение, телефонная, почтовая связь. В основном восстановлена жизнедеятельность всех социальных объектов, почтовых отделений, выплачиваются пенсии", - доложил вице-премьер. Вместе с тем Мутко признал, что ряд социальных объектов и жилых домов по-прежнему остается без электричества, что связано с тем, что в настоящее время ведется их просушка. "Проводится откачка воды, очистка подворий, территорий, улиц, объектов инфраструктуры. На сегодняшний день уже вывезено около 220 тыс. куб. м остатков разрушенных домов и строений. Эта работа продолжается, объем еще очень большой, но мы рассчитываем, что в течение ближайших 2-2,5 недель мы с этой работой справимся", - сказал он.

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Отдельно Мутко остановился на вопросе водоснабжения пострадавших регионов. Он пояснил, что в настоящее время осуществляются поставки бутилированной воды, так как в водопровод подается техническая вода, которую пока пить нельзя. Вместе с тем он выразил надежду, что уже в ближайшее время население будет обеспечено питьевой водой по постоянной схеме. Он также рассказал, что в пострадавших районах организована работа 28 межведомственных пунктов по восстановлению документов. "Сегодня за восстановлением документов обратились 2741 человек. Восстановлено 1680 утраченных документов, в том числе 629 паспортов, 180 свидетельств об актах гражданского состояния, 798 справок, подтверждающих регистрацию по месту жительства", - сказал Мутко. Восстановление жилья Полное восстановление жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года. "Обеспечение жильем граждан, покупку жилья планируем завершить в третьем квартале 2020 года", - сказал Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Он пояснил, что такие длительные сроки вызваны тем, что единовременно построить столько жилья будет крайне сложно. По его словам, от наводнения пострадало 9068 домов, в которых проживали почти 14,5 тыс. семей. Мутко отметил, что по результатам обследования было признано, что почти 3,5 тыс. жилых домов не подлежат восстановлению, 563 дома были полностью смыты водой, ремонт возможен в 5,6 тыс. домов. "Мы приняли решение, что ремонт будем проводить из расчета 6 тыс. рублей на 1 кв. м", - сказал в связи с этим вице-премьер. Он рассказал, что было образовано 48 муниципальных межведомственных комиссий, которые проводят обследование всех поврежденных объектов. "Указанная работа должна быть завершена до 10 августа. Должны быть обследованы все дома и социальные объекты", - сказал Мутко. Вице-премьер отметил, что буквально накануне из резервного фонда правительства были выделены 14,139 млрд рублей на предоставление федеральных субсидий бюджету Иркутской области на софинансирование строительства и восстановление жилья. По его словам, все указанные средства уже доведены до властей Иркутской области. "Для целей приобретения и строительства жилья мы определили цену квадратного метра в 45 тыс. рублей. Исходим из того, что этого будет достаточно. Если будут какие-то проблемы, то мы можем вернуться к этой теме", - сказал Мутко, уточнив, что определены три механизма приобретения жилья. "Это строительство или капитальный ремонт или выдача сертификатов на готовое жилье", - перечислил он.