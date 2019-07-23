Блат больше не работает: на что рассчитывают выпускники вузов при трудоустройстве

Какую зарплату хотят выпускники российских вузов, сколько им могут предложить на самом деле и почему после ВШЭ и МГИМО специалисты получают за 100 тыс. рублей

Средняя зарплата выпускников-финансистов ВШЭ и МГИМО колеблется у отметки в 110 тыс. рублей — об этом в начале июля сообщило исследование портала по поиску работы SuperJob. Также в список учебных заведений, после которых молодые специалисты получают больше всего, вошли МГУ (средняя зарплата выпускника — 100 тыс. рублей), РАНХиГС (98 тыс. рублей), Финансовый университет при правительстве России (90 тыс. рублей) и Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития (86 тыс. рублей). Специалисты крупнейших российских компаний по поиску персонала объясняют, почему именно после этих вузов у студентов большие перспективы. Билет в успешную жизнь Учеба в престижном заведении — это билет в успешную обеспеченную жизнь. Так считалось в царской России, потом — в советской, потом — в перестроечной. Сегодня "корочка" не имеет решающего значения при трудоустройстве — в первую очередь работодатель смотрит на умения и способности потенциального сотрудника, а не на известность его alma mater.

"Наличие у кандидата диплома престижного и известного вуза не является для работодателей абсолютной гарантией того, что из него получится очень ценный сотрудник, — объясняет руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая. — Ведь и в топовом вузе можно учиться плохо, пропускать занятия, заваливать сессии, сидеть в академическом отпуске. Выпускник скромного регионального вуза бывает компетентнее, потому что усердно учился, прошел не одну стажировку, имеет опыт работы к моменту выпуска и в целом имеет бОльшую мотивацию работать". Основное преимущество известных вузов, говорит Ирина, — это высокая квалификация преподавателей и наличие совместных программ обучения с крупными компаниями-работодателями. Так, на ПМЭФ в мае 2018 года МГИМО подписал меморандум о сотрудничестве с Программой развития ООН. Связи с потенциальными работодателями, которыми студент обрастает во время учебы в статусном вузе, действительно могут помочь его трудоустройству: к примеру, способным практикантам нередко предлагают работу в компании после стажировки там. Уже во время учебы будущий специалист оказывается среди потенциальных работодателей и имеет возможность проявить себя перед ними. В этом принципиальное отличие от трудоустройства "по звонку". "Практика трудоустройства по знакомству постепенно уходит в прошлое, — объясняет Ирина. — Гораздо эффективнее искать сотрудника на сайтах с вакансиями, выбирать по нужным навыкам и опыту. Предпочтение в первую очередь отдается профессионализму, потенциалу и мотивации, а не наличию лишь знакомства".​

Без опыта работы выпускник высшего учебного заведения в Москве может претендовать на зарплату в среднем в 40–60 тыс. рублей. И повышать ее на старте только за то, что сотрудник окончил знаменитый институт, никто не будет. "Зарплаты, указанные в исследовании, получают не просто выпускники вузов, а выпускники с неким стажем, — говорит кандидат педагогических наук, практический психолог, эксперт по профориентации компании SuperJob Артем Дорошин. — Уже на втором курсе многие студенты начинают работать и успевают вырасти по карьерной лестнице за три-четыре года, как раз к диплому". Работать или учиться Начинать работать как можно раньше — правило для тех, кто не хочет после вуза сидеть на стажерской зарплате. Но оно подходит не всем. "Есть профессии, которые требуют очень глубоких знаний теории, продолжительной практики для формирования навыка под присмотром профессионалов, ведь от этого в будущем зависят жизни, безопасность, здоровье, образование людей. Это, к примеру, врачи, пилоты самолетов, учителя, — объясняет директор Института практической психологи НИУ "Высшая школа экономики" Гули Базарова. — Теория дает системное понимание о закономерностях и механизмах тех или иных явлений, дает нам алгоритмы действий, а практика формирует навыки, которые превращаются в опыт, а у настоящих профессионалов — в мастерство. В сфере финансов, менеджмента, в журналистике, дизайне ранний старт, который идет параллельно учебе, на мой взгляд, будет только на пользу. Студент, понимая профессию изнутри, будет задавать совсем иные вопросы преподавателям и иначе относиться к теоретическим занятиям".

Усложняет ли ранний старт в профессии жизнь студента? Несомненно. Совмещение работы и учебы оставляет меньше времени на отдых, развлечения, заставляет быть более собранным, ответственным, играть по "взрослым" правилам. Зато в студенческие годы человек гораздо проще относится к своему статусу новичка. "Когда выпускник без опыта начинает искать работу, ему бывает трудно примириться с тем, что на него смотрят как на стажера, — говорит Гули Базарова. — Его представление о себе как дипломированном специалисте расходится с мнением работодателя, который воспринимает его как молодого специалиста. И больше всего убивает ребят фраза: "Забудь все, чему тебя учили в вузе". Хочется уже самостоятельной жизни, финансовой свободы, а оказывается, опять надо научиться, только теперь на практике. Нашим студентам мы сразу говорим, что надо начинать работать по профессии с начальных курсов. Возможности совмещения с учебой всегда можно найти". ВШЭ проводит карьерное консультирование студентов и во время составления резюме просит их проанализировать, какие требования предъявляют работодатели к кандидатам на должности с разными зарплатами. "Приходит мальчик, пишет в резюме: желаемая зарплата 70–80 тыс. Мы его просим посмотреть, какие обязанности выполняют профессионалы за эти деньги. Спрашиваем: а ты это можешь? А это умеешь? Как ты будешь выполнять вот эти требования? И ребята задумываются: "Да, действительно, что-то я загнул". И цифра постепенно сползает до рыночных 40 тыс.". Неадекватность зарплатных ожиданий студентов связана не только с необъективной оценкой себя как профессионала, но и неверной аргументацией своих требований к работодателю. "Часто студенты говорят: "Я не зарплату хочу высокую, я хочу, чтобы мне просто хватало на жизнь, чтобы не просить у родителей". К примеру, на аренду квартиры, на развлечения, отдых, на новые гаджеты, — поясняет Гули Базарова. — То есть они оценивают не то, сколько стоят как профессионалы на рынке труда, а то, сколько им нужно для комфортной жизни".