Путин: необходимо помочь многодетным семьям, пострадавшим от паводка в Иркутской области

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Многодетным семьям, чье жилье пострадало от паводка в районах Иркутской области, нужно оказать помощь в соответствии с количеством детей в семье, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Восстановление жилья для многодетных семей, мы много говорим о многодетных семьях, все время говорим о том, что нужно их поддерживать. Здесь многодетные семьи тоже попали в беду. И нужно не метр в метр, а нужно сделать для них исключение и в соответствии с составом семьи оказать им помощь по нормам, но в соответствии с составом семьи, с количеством детей в семье", - заявил Путин.

Строительство жилья в подтапливаемых зонах

Президент потребовал от федеральных и региональных властей ускорить работу по нормативному оформлению запрета на строительство жилья в зонах, подверженных подтоплениям.

"С паводками, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, мы, к сожалению, сталкиваемся регулярно", - сказал он в пятницу на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

В связи с этим Путин напомнил, что ранее он уже поручал обследовать русла рек, состояние гидротехнических сооружений на территориях со сложной паводковой обстановкой. "Такой мониторинг должен вестись постоянно. Это позволит снизить риски подобных бедствий и людей вовремя предупреждать", - сказал глава государства.

Кроме того, президент напомнил, что поручал установить законодательный запрет на строительство жилья в зонах, подверженных подтоплениям. Он подчеркнул, что в Земельный кодекс РФ соответствующие изменения внесены, а подзаконные акты до сих пор не приняты и соответствующие нормы на практике не действуют.

"Я прошу правительство быстрее завершить формирование правовой базы в этой сфере, а регионы - ускорить работу по определению границ таких территорий и их внесению в документы территориального планирования. Надеюсь, что коллеги в регионах меня сегодня услышат", - сказал президент.

Вопрос собственности

Путин также поручил решать вопрос собственности земельных участков в пострадавших от паводка районов в Иркутской области вместе с населением. Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями.

"Теперь есть вопросы с собственностью на земельные участки, а именно - дом восстановлению не подлежит, но при доме был земельный участок, который использовался людьми в качестве огорода. Люди задают вопрос: что с ним будет, он в собственности - или будет предложена компенсация, или восстановлен этот садовый участок. Сделать нужно так, как люди сами захотят. Но для этого с ними нужно встречаться. Нужно работать с людьми, ехать туда и спрашивать людей", - заявил Путин на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.

Работа по расселению

Президент поддержал предложение вице-премьера Виталия Мутко подготовить план расселения граждан из пострадавших районов с определением ответственных за эту работу.

"Нужно подготовить его таким образом, чтобы он выглядел пообъектно и с ответственными за каждую группу этих объектов", - сказал президент.

Он также выразил надежду, что состоявшееся в пятницу совещание, несмотря на все сложности, которые стоят перед властями при ликвидации последствий наводнения, позволит справиться с этой ситуацией.

Он отметил, что должна быть налажена организация взаимодействия и слаженность работы между властями муниципального, регионального и федерального уровней.