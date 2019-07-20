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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

В Минприроды пообещали, что оставшихся в приморской бухте косаток выпустят до конца лета

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин добавил, что этот процесс очень сложный
Подготовка к выпуску на волю млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье, июнь 2019 года Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Подготовка к выпуску на волю млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье, июнь 2019 года
© Юрий Смитюк/ТАСС

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Пять косаток, оставшихся в приморской бухте Средней, будут выпущены в естественную среду обитания до конца лета, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

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"Это очень сложный процесс, мы должны, не торопясь, эту работу выполнить, выполнить в летний период времени. Я считаю, что у нас все для этого есть, мы успеваем", - сказал он.

При этом министр подчеркнул: главное, чтобы все косатки остались живы. "Это основная задача. Пришлось разрабатывать план по вывозу, вывоз очень непростой", - отметил Кобылкин.

В ходе второго этапа операции по выпуску содержащихся в бухте Средней в Приморье морских животных было принято решение выпустить на волю двух самок и одного самца, в вольерах бухты остались пять косаток. В Хабаровск их на автомобилях привезли 12 июля, перегрузили на баржу и отправили по Амуру до села Иннокентьевка в Николаевском районе, после вновь перегрузили на автомобили и отвезли к мысу Перовского, что в 60 км от села. Затем начались процедуры подготовки к выпуску. Первую группу из двух косаток и шести белух отправили к месту выпуска 20 июня и выпустили в море 27 июня, животных везли тем же путем.

 

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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