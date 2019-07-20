В Минприроды пообещали, что оставшихся в приморской бухте косаток выпустят до конца лета

"Это очень сложный процесс, мы должны, не торопясь, эту работу выполнить, выполнить в летний период времени. Я считаю, что у нас все для этого есть, мы успеваем", - сказал он.

При этом министр подчеркнул: главное, чтобы все косатки остались живы. "Это основная задача. Пришлось разрабатывать план по вывозу, вывоз очень непростой", - отметил Кобылкин.

В ходе второго этапа операции по выпуску содержащихся в бухте Средней в Приморье морских животных было принято решение выпустить на волю двух самок и одного самца, в вольерах бухты остались пять косаток. В Хабаровск их на автомобилях привезли 12 июля, перегрузили на баржу и отправили по Амуру до села Иннокентьевка в Николаевском районе, после вновь перегрузили на автомобили и отвезли к мысу Перовского, что в 60 км от села. Затем начались процедуры подготовки к выпуску. Первую группу из двух косаток и шести белух отправили к месту выпуска 20 июня и выпустили в море 27 июня, животных везли тем же путем.