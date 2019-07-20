СМИ: Lufthansa немедленно прекращает все полеты в Каир по соображениям безопасности

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания ФРГ - Lufthansa - немедленно прекращает все полеты в Каир по соображениям безопасности. Об этом сообщил в субботу вечером телеканал ARD.

"Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации", - подчеркнули в концерне. Детали не разглашаются.

Ранее в субботу British Airways приостановила любые полеты в Каир сроком на одну неделю. О конкретных причинах, побудивших ее принять решение о приостановке полетов в Каир, British Airways не сообщила.