Жители двух пострадавших от паводка сел в Бурятии получат компенсации

ТАСС, 22 июля. Жители сел Эрхирик и Горхон в Бурятии, где дождевой паводок подтопил дома, получат компенсации, сообщается в понедельник на сайте правительства республики.

"Пострадавшим жителям сел [Эрхирик и Горхон] будут произведены выплаты после принятия решения комиссией [по ликвидации чрезвычайной ситуации Заиграевского района Бурятии]. Дополнительно пять семей в селе Эрхирик, где воспитываются 11 детей школьного возраста, получат материальную помощь в размере 1 тыс. рублей на каждого ребенка для подготовки к школе", - говорится в сообщении по итогам совещания в республиканском правительстве.

Пресс-служба уточняет, что глава республики Алексей Цыденов также поручил отправить детей из пострадавших сел в лагеря отдыха.

Кроме того, властям Заиграевского района предстоит выяснить причины несвоевременной передачи информации о подтоплении от единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

"Прошу до всех районов довести, какие ошибки там [в Заиграевском районе] были допущены, как отработал диспетчер ЕДДС, чтобы во всех районах взяли на контроль, и такого не повторялось. Это чисто организационная недоработка. Понятно, что есть стихия, но там затопления в принципе можно было предотвратить: 17 июля было незначительное первое подтопление, жители жаловались, но система не сработала, никакого реагирования не было. И когда пошел второй дождь, там уже серьезно затопило", - цитирует пресс-служба Цыденова.

В селе Эрхирик из-за дождя 20 июля были подтоплены 30 придомовых участков. В населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации. Там работает тяжелая техника, вакуумные автомобили откачивают воду с подтопленных участков. Жители уже вернулись в дома. По состоянию на 22 июля, вода остается в одном жилом доме, в подпольях пяти домов и в пристройках трех жилых домов.