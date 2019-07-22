Центр разведения леопардов в Сочи готовит к выпуску в дикую природу пять леопардов

"Сейчас к выпуску в центре разведения леопардов готовятся пять животных, из них три самки и два самца. Мы очень ждем выпуска, потому что будет больше самок, чем в первые два выпуска, которые состоялись в 2016 и 2018 году. Решение [о выпуске] будет приниматься в следующем году, в апреле-мае", - сказал во время торжественного открытия на кордоне Гузерипль Кавказского заповедника экологического маршрута "Тропа леопарда".

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Очередную группу из пяти переднеазиатских леопардов, выращенных в Сочинском центре разведения леопардов, готовят к выпуску в дикую природу, сообщил в понедельник ТАСС директор Кавказского отделения WWF России Валерий Шмунк.

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Перед выпуском пять молодых зверей должны будут сдать экзамены на умение самостоятельно охотиться и избегать человека. Предварительно, на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника планируется выпуск двух самок и одного самца. Еще пара животных будет выпущена в дикую природу Северной Осетии, уточнил Шмунк.

Главный критерий, которым будут руководствоваться специалисты при выборе кандидатов на выпуск, - разнополые животные не должны быть близкими родственниками. На этой ранней стадии формирования генетического ядра популяции очень важно, чтобы животные были максимально далекими с точки зрения родственных связей друг от друга, потому что от этого зависит генетическая устойчивость популяции в будущем, отметил директор Кавказского отделения WWF России.

"В этом вся сложность, и сейчас очень важно в центре разведения обновить размножающиеся пары, привезти зверей, которые уже дают потомство в неволе. Есть варианты, например, в Швеции взять, еще где-то, чтобы процесс подтолкнуть, сдвинуть с мертвой точки", - пояснил собеседник агентства.

С момента формирования новой пары хищников проходит два с лишним года, пока котята леопарда смогут быть выпущенными в дикую природу. "Процесс длительный, и мы на стартовом отрезке", - добавил Шмунк.

О программе восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.