Екатеринбургская епархия не видит ничего предосудительного в работе художника Лампаса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия не видит негативного для христиан контекста в работе художника Покраса Лампаса, созданной в рамках фестиваля Stenograffia в Екатеринбурге, на которой изображен отрывок из манифеста Казимира Малевича внутри супрематического креста. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель отдела епархии по взаимоотношениям церкви с обществом Максим Миняйло.

Ранее представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова на своей странице в Facebook призвала "закрасить" работу Покраса Лампаса, потому что крест - это христианская святыня и "попирать ногами крест верующим очень смутительно".

"Художник опровергает возникший стереотип, что Екатеринбург - это город бесов. Екатеринбург в глазах художника выглядит как город Христа, как город святой Екатерины, христианской символики, как город глубокой традиции и богатой историй. Не будем поддаваться конспирологии и видеть то зло, которого не существует", - отметил он.

По словам Миняйло, то, что христианские символы становятся темой и центром произведений современных художников, говорит об актуальности Евангелия.

Площадь работы Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), созданной в рамках фестиваля Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Это мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".