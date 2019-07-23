Кабмин внес в Думу проект о создании единого информационного ресурса сведений о населении

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ во вторник внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается создание единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Речь идет о систематизации сведений, "содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами", сказано в пояснительной записке.

Оператором федеральной информационной системы будет ФНС России. В нее будут вводиться базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

По мнению авторов, создание ресурса позволит "повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления", "обеспечить достоверность и актуальность информации о населении", а также "сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций".

Реализация инициативы поможет "обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц", а также повысит "эффективность реализации государственной политики, решения вопросов социально-экономического развития, составления и реализации государственных и муниципальных программ и бюджетов", считают разработчики.

Учреждение такого ресурса также повысит качество борьбы с правонарушениями и сократит число мошеннических действий при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, повысит собираемость платежей.