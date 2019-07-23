Власти регионов усилят контроль за детскими лагерями после трагедии в Хабаровском крае

ТАСС, 23 июля. Власти российских регионов проведут внеплановые проверки детских лагерей после пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, который унес жизни четырех человек. Кроме того, детей дополнительно проинструктируют о технике безопасности, сообщили ТАСС представители региональных властей и надзорных органов.

Требования к безопасности летнего детского отдыха были усилены после трагедии в Карелии, когда в результате шторма на озере Сямозеро 18 июня 2015 года погибли 14 детей, отметил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. "После трагедии в Карелии были пересмотрены нормативы и требования к организации детского отдыха, мы серьезно и жестко проверяем квалификацию людей, которые работают с детьми", - сказал он.

Детям, которые отдыхают в лагерях, а также персоналу еще раз напомнят о правилах поведения при пожарах. Так, во всех 28 детских оздоровительных лагерях во Владимирской области пройдут повторные противопожарные инструктажи с персоналом и тренировочные эвакуации. Подобные инструктажи проведут также на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

В Новосибирской области глав муниципальных районов и городских округов предупредили о необходимости усилить контроль за детскими лагерями. В регионе работают 11 лагерей палаточного типа, из которых шесть уже завершили свои смены, сообщили ТАСС в министерстве труда и социального развития региона. В Ставропольском крае обратят особое внимание на палаточные лагеря, расположенные у водоемов, отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Адаменко.

К проверкам лагерей несколько регионов приступит 23 июля. Для этого сформированы комиссии из представителей министерств образования и контрольных органов. "Сегодня, 23 июля, комиссия посетит палаточный лагерь в поселке Мичурино, где в рамках тематической смены отдыхают дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию", - сказали журналистам в пресс-службе правительства Пензенской области. Во вторник проверки также начнутся в Пермском крае и Нижегородской области.

Все загородные детские лагеря, в том числе палаточного типа, проходят проверки до начала смен. Замечания со стороны МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств, руководство лагерей должны устранить до начала работы. Если это не будет сделано, то лагерю не позволят принимать детей или перенесут начало смены.

Согласно требованиям, лагеря с круглосуточным пребыванием детей должны быть оборудованы пожарными сигнализациями, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новгородской области. В палаточных лагерях также должны быть огнетушители.

Несанкционированное использование отопительных приборов является нарушением. В Кировской области есть лагеря, в которых имеется центральное отопление, в некоторых лагерях установлены стационарные электрические конвекторы. "Тепловые пушки и подобные устройства не используются. Такого типа обогрева в лагерях нет и быть не должно", - подчеркнул Шабардин.

Ситуацию с безопасностью в лагерях в постоянном режиме контролируют МЧС и местные власти. Так, в Ярославской области действуют два палаточных лагеря, ситуацию в них ежедневно мониторят сотрудники МЧС. "Их держит на контроле оперативно-дежурная смена, ежедневно созваниваемся, уточняем состояние дел, уровень безопасности", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В Саратовской области уполномоченный по правам ребенка дважды в неделю посещает детские лагеря с целью выяснить, в каких условиях там находятся дети.

Безопасность при разведении костров

Вопрос отопления в загородных лагерях актуален для регионов Северо-Запада и Сибири, отдельное внимание уделяется безопасности при разведении костров. В ряде лагерей, в том числе в Алтайском крае, разведение костров запрещено. "Дети не готовят пищу на костре, запрещено разжигать костры и использовать огнеопасные вещества", - сообщила ТАСС директор Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Наталья Молчанова.

В палаточном лагере "Солнечный остров", который работает в Ленинградской области около 17 лет, с детьми проводят инструктажи по разведению костров, а также обучают правилам поведения в экстренных ситуациях. "Сначала мы проводим инструктаж по правилам безопасности в целом - молния, дождь, упавшее дерево. По кострам - это отдельный инструктаж, у нас рядом с ним висит огнетушитель, пожарное полотно, детям это тоже показывается, ребенок должен быть спокоен, что он в безопасности", - сказал ТАСС директор лагеря Владислав Самарский.

На территории лагеря организована отдельная сушилка для мокрых вещей вдали от палаток, отметил Самарский. "Это рядом с водой, сушилка огорожена тентом и крышей, на ночь там включают обогреватель и утром поучают теплые сухие вещи. Мы постоянно рассказываем детям, что делать в экстренной ситуации, показываем им, где огнетушители, но даем понять, что они не для них. Нужно сначала кричать вожатым, а потом спасать себя", - пояснил руководитель лагеря.

В Карелии большая часть работы стационарных палаточных лагерей никак не регламентируется: никаких конкретных нормативов, к примеру, к расстоянию между палатками нет, отметили в ГУ МЧС по региону. Организаторы должны лишь придерживаться требований при устройстве мест для костров, не разводить открытый огонь там, где это запрещено, но не более того.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. По последней информации, в результате пожара пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и п. "в" ч. 2 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ. По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева будут проверены все палаточные лагеря, аналогичные сгоревшему.