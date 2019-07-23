Клишас: проект об идентификации пользователей e-mail не нарушает право на тайну переписки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает напрасными опасения главы думского комитета Леонида Левина о возможном нарушении конституционных прав граждан в связи с предложенным сенаторами механизмом ограничения пересылки запрещенной информации в законопроекте об идентификации пользователей электронной почты.

Ранее во вторник группа сенаторов во главе с Клишасом внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий использование электронной почты только идентифицированными в установленном порядке пользователями. Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Левин, комментируя законопроект, заявил, что механизм ограничения пересылки запрещенной информации в нем можно трактовать как нарушение конституционного права граждан на тайну переписки.

"Законопроект об идентификации пользователей электронных почтовых сервисов не нарушает конституционных прав, в том числе право на тайну переписки. Поправки содержат механизм, который аналогичен регулированию, предусмотренному ранее принятым законом о мессенджерах и о sim-картах", - сказал Клишас корреспонденту ТАСС.

Он добавил, что "осенью у коллег-депутатов будет время предметно разобраться" в законопроекте. "Тем более, что по сходному регулированию они занимали позицию в поддержку идентификации лица практически единогласно", - отметил глава комитета СФ.

Закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров), принятый летом 2017 года, вступил в силу с 1 января 2018 года. Вступивший в силу закон определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных в специальном порядке пользователей. Идентификация осуществляется с помощью телефонного номера абонента на основании договора об идентификации между мессенджером и оператором связи.